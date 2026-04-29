Arriva il decreto ministeriale per i voli dall' aeroporto d' Abruzzo a Milano Linate e Torino

Da ilpescara.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato un decreto che autorizza l’avvio della gara per i collegamenti aerei tra l’aeroporto d’Abruzzo e le destinazioni di Milano Linate e Torino. Il provvedimento riguarda l’attivazione della continuità territoriale e consente all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di selezionare le compagnie aeree che opereranno su queste rotte. La decisione è stata presa dal ministro competente.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha firmato il decreto per l’attivazione della continuità territoriale che dà il via libera all’Enac di avviare la gara per individuare le compagnie che opereranno i collegamenti con l’aeroporto d’Abruzzo da e per Milano Linate e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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