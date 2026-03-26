Nella mattinata di mercoledì 25 marzo si è svolta a Roma, presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo, la seconda seduta della Conferenza dei servizi riguardante i collegamenti aerei dall’aeroporto d’Abruzzo verso Milano Linate e Torino Caselle. L’obiettivo dichiarato è di avviare i voli entro il 1° novembre. La riunione ha coinvolto rappresentanti di enti e compagnie coinvolte nel progetto.

Nella Capitale si è conclusa positivamente la seconda seduta della Conferenza dei servizi sugli oneri di servizio pubblico per i collegamenti tra l’Aeroporto d’Abruzzo “Si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi - ha dichiarato il Presidente Marsilio - che consentirà di collegare in maniera continuativa l’Aeroporto d’Abruzzo con Milano Linate e Torino Caselle. Per la prima volta l’Abruzzo ha dimostrato allo Stato e alla Commissione europea la necessità di superare una condizione di difficoltà nei collegamenti che penalizza il territorio da troppo tempo”. Marsilio ha ricordato che lo Stato ha già previsto nel bilancio triennale 2026-2028 oltre 5 milioni di euro per garantire il servizio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Voli per Milano Linate e Torino Caselle dall'aeroporto d'Abruzzo: l'obiettivo è partire entro il 1° novembre

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