Abruzzo pioggia di milioni sul cratere | turismo e Gran Sasso al centro

Un nuovo finanziamento di 38 milioni di euro è stato approvato per le zone colpite dal terremoto del 2009 nell'Abruzzo. I fondi, denominati Restart, saranno utilizzati per sostenere progetti legati al turismo, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio. Questa decisione riguarda principalmente le aree del cratere sismico e mira a favorire lo sviluppo locale e il recupero delle infrastrutture danneggiate.

L'Aquila - Via libera ai fondi Restart: 38 milioni destinati al rilancio delle aree colpite dal sisma 2009, con progetti su turismo, mobilità sostenibile e valorizzazione territoriale Arriva un nuovo impulso per il rilancio del cratere sismico 2009. Il Cipess ha approvato interventi del programma Restart per un valore complessivo di circa 38 milioni di euro, destinati a sostenere lo sviluppo turistico e infrastrutturale dell’area. A comunicarlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha preso parte alla seduta decisiva. Secondo quanto riferito, si tratta di risorse attese da tempo, ora finalmente sbloccate per finanziare progetti concreti legati al turismo, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio montano, con particolare attenzione al Gran Sasso.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo, pioggia di milioni sul cratere: turismo e Gran Sasso al centro Notizie correlate Sisma 2009: 38 milioni per far rinascere il turismo nel Gran Sasso? Cosa sapere Il Cipess sblocca 38 milioni di euro per il rilancio turistico nel Gran Sasso. Riportato in Polonia il camper di Brozek, il 44enne scomparso sul Gran Sasso: la sorella annuncia il ritorno in AbruzzoRiportato in Polonia il camper di Karol Brozek, il 44enne scomparso da Campo imperatore, sul Gran Sasso, a novembre 2025 con i suoi due cani uno dei... Contenuti utili per approfondire Restart Abruzzo: 38 milioni per lancio turistico del cratereRestart Abruzzo, Marsilio: Grazie al Governo e a Fiorentino, dal CIPESS 38 milioni per il rilancio turistico del cratere ... rete8.it Cammino del Gran Sasso, in tre anni ricadute per 16,9 milioniSfiora i 17 milioni di euro l'impatto economico complessivo del Cammino del Gran Sasso, nell'arco di tre anni, secondo una ricerca delle Università dell'Aquila e Perugia presentata in un convegno nel ... ansa.it