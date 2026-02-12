Riportato in Polonia il camper di Brozek il 44enne scomparso sul Gran Sasso | la sorella annuncia il ritorno in Abruzzo

La famiglia di Karol Brozek ha finalmente buone notizie. Dopo quasi due mesi di silenzio, il camper del 44enne scomparso sul Gran Sasso a novembre è stato ritrovato in Polonia. La sorella di Brozek ha annunciato il suo ritorno in Abruzzo, portando speranza tra chi ha seguito la vicenda. Nel frattempo, il cane Pirat, ritrovato vivo dopo 20 giorni, resta il simbolo di una vicenda che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Riportato in Polonia il camper di Karol Brozek, il 44enne scomparso da Campo imperatore, sul Gran Sasso, a novembre 2025 con i suoi due cani uno dei quali, Pirat, ritrovato miracolosamente vivo dopo 20 giorni. Il mezzo è stato riconsegnato alla società di autonoleggio 'The Campers - kampery Wroclaw', a Breslavia: i familiari hanno così potuto riprendere i suoi effetti personali, quelli rimasti all'interno del mezzo. A farlo sapere, come riportato dall'agenzia Ansa, è la sorella con un messaggio pubblicato sul gruppo Facebook che ha aperto proprio per sollecitare le ricerche. Un messaggio con cui ringrazia la società per il supporto e annuncia l'intenzione di tornare in Abruzzo in primavera per proseguire con le ricerche compatibilmente con lo scioglimento della neve.

