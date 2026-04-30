Abete si candiderà a presidente FIGC! Arriva la decisione definitiva | tutti i dettagli

L'ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della FIGC. La decisione è stata comunicata dopo settimane di indiscrezioni e discussioni in ambito calcistico. La sua candidatura è ora ufficiale, e si attende una presentazione formale nei prossimi giorni. La sua attuale posizione all’interno della Lega Nazionale Dilettanti rimane invariata fino alla conclusione delle procedure di candidatura.

Gila Juve, l’agente del difensore perentorio: «Ho letto delle cose che.» Osimhen Juve, l’amico del centravanti assicura: «Quello che avete visto è falso!». La smentita Calciomercato Juve: Allegri sfida i bianconeri? Vuole al Milan quel centrocampista del Sassuolo Bernardo Silva Juve, bianconeri pronti a tutto per convincerlo. La priorità del portoghese è. Ultime Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Abete si candiderà a presidente FIGC! Arriva la decisione definitiva: tutti i dettagli Notizie correlate Leggi anche: Abete presenterà la candidatura come presidente FIGC! Decisione presa dall’attuale numero uno della LND. Tutti i dettagli Vlahovic convocato contro l’Udinese? La Juve ha preso la decisione definitiva sul serbo. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Vlahovic convocato contro l’Udinese? La Juventus ha deciso di non portarlo per questa trasferta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FIGC, tutti spingono Malagò, ma Abete non si ritira dalla sfida; Figc, De Laurentiis candida Malagò: Prenda in mano la situazione. Abete inadatto; Crisi del calcio italiano la ricetta di Christian Mossino: Spazio ai talenti italiani; Calcio Live News: l'en plein di Malagò, Rocchi si difende, concluso l'interrogatorio di Gervasoni. FIGC, Abete non si lascia intimorire dal sostegno a Malagò: si candiderà alla presidenzaNonostante il crescente sostegno a Giovanni Malagò, arriva la conferma che Giancarlo Abete parteciperà alla corsa per la presidenza della FIGC. Secondo quanto appreso ... tuttojuve.com Abete conferma la corsa alla presidenza Figc, sfida MalagòGiancarlo Abete ha confermato la sua determinazione a proseguire la corsa per la presidenza della Federcalcio. Nonostante le componenti tecniche, inclusi calciatori e allenatori, abbiano espresso il l ... it.blastingnews.com Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto! - facebook.com facebook INCONTRO AIC E AIAC CON GIANCARLO ABETE Dopo la riunione svoltasi in mattinata a Roma con Giovanni Malagò, le delegazioni dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno incontrato nel pomeri x.com