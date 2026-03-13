La Juventus ha comunicato che Vlahovic non sarà presente nella lista dei convocati per la partita contro l’Udinese. La decisione è stata presa dalla società e riguarda il giocatore serbo, che quindi non prenderà parte alla trasferta. La squadra si prepara a scendere in campo senza il suo attaccante. La partita si terrà come programmato senza la presenza di Vlahovic.

Vlahovic convocato contro l’Udinese? La Juventus ha deciso di non portarlo per questa trasferta. L’obiettivo è quello di non prendersi rischi. Negli ultimi giorni in casa Juventus l’attenzione era rivolta principalmente a Vlahovic e al suo recupero dall’infortunio. Ormai da diverso tempo il serbo si sta allenando con il gruppo e la speranza di vederlo in panchina a Udine c’era.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! In realtà la Juventus ha preferito non accelerare e prendersi dei rischi inutili. Vlahovic, dunque, non sarà convocato per la sfida contro l’Udinese e bisognerà attendere ancora un po’ prima di rivederlo in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic convocato contro l’Udinese? La Juve ha preso la decisione definitiva sul serbo. Tutti i dettagli

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