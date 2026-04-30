Abete presenterà la candidatura come presidente FIGC! Decisione presa dall’attuale numero uno della LND Tutti i dettagli

L’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per il ruolo di presidente della FIGC. La scelta è stata comunicata in modo formale e coinvolge anche un candidato avversario, di cui si conoscono i dettagli. La decisione di presentare la candidatura è stata presa dopo un’attenta valutazione e coinvolge le prossime elezioni federali. La candidatura sarà formalizzata nei prossimi giorni.

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