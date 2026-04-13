L’ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato che intende proporre la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La decisione sarà comunicata al Consiglio direttivo della LND, che dovrà approvarla prima di presentarla ai membri della FIGC. La candidatura arriva in un momento di fermento all’interno delle strutture del calcio nazionale.

Openda Juve, scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga. I dettagli e le cifre, ecco quanto spendono i bianconeri Balerdi Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero lascerà il Marsiglia in estate. La situazione e chi potrebbe prenderlo Carnevali sicuro: «Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questo». Poi una battuta sul futuro di Muharemovic Calciomercato Juve, Openda riscattato ma la sua permanenza in bianconero è un miraggio. Le opzioni per l’estate Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abete allo scoperto: «Chiederò al Consiglio direttivo della LND di candidarmi per la presidenza della FIGC»

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Presidenza Figc, Abete "Chiederò alla Lnd le stesse titolarità di Malagò"ROMA - "Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il...