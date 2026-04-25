Tre attivisti sulla Flotilla per Gaza | Preparati per la resistenza civile

Oggi, nell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, tre attivisti si sono imbarcati sulla Flotilla diretta a Gaza. La missione mira a portare aiuti umanitari e a denunciare le restrizioni imposte alla Striscia. Durante la partenza, i partecipanti hanno dichiarato di essere pronti a sostenere la resistenza civile in modo pacifico. La flotta dovrebbe raggiungere le acque internazionali nelle prossime ore.

Oggi, nell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, sta per partire di nuovo, alla volta di Gaza, la Flotta della Resistenza Globale, quella Global Sumud Flotilla che lo scorso autunno mobilitò milioni di persone nel mondo, contribuendo a fermare il genocidio dei palestinesi da parte di Israele. Allora, come oggi, ci saranno anche le Marche a bordo delle imbarcazioni dirette a Gaza. Al posto di Silvia Severini, l’attivista che prese parte alla spedizione del 2025, ci saranno due senigalliesi, Marco Menghini, pensionato amante del mare, e Vittorio Sergi, docente di Storia e Filosofia, con Marco Montenovi, regista di Ancona. Abbiamo raggiunto al telefono Sergi, intento a sistemare la barca, insieme agli altri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire: mille attivisti a bordo della nuova missione umanitaria per GazaOggi, domenica 12 aprile, è in partenza dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria via mare... Leggi anche: La Sumud Flotilla sta tornando a Gaza: 100 barche per 1000 attivisti. Stessa missione, nuovi rischi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, in partenza tre attivisti delle Marche; Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza: Non siamo folli, chi si imbarca crede nella giustizia; Nuova Global Sumud Flotilla domani al via. Nessuno parte allo sbaraglio. Global Sumud Flotilla, in partenza tre attivisti delle MarcheTre attivisti marchigiani in partenza il 25 Aprile con la seconda missione della Global Sumud Flotilla 2026. In programma azioni solidali ... centropagina.it Tre marchigiani nella Flotilla per Gaza, mobilitazioni nei porti adriaticiPartiranno il 25 aprile dal porto di Augusta tre attivisti marchigiani diretti a Gaza con la Global Sumud Flotilla 2026, missione umanitaria e non violenta che punta a rompere il blocco navale israeli ... veratv.it Daspo e avvisi orali emessi dal Questore Odorisio per gli attivisti del Centro Sociale Pedro che si sono scontrati con l’arma dei Carabinieri durante un controllo la sera del 15 aprile. Tre di loro lo scorso anno avevano aggredito un militante di Casapound. #das - facebook.com facebook