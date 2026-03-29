Durante una serata di controlli straordinari nel territorio di Adrano, i carabinieri della stazione locale, con l’aiuto del 12esimo reggimento “Sicilia”, hanno effettuato numerosi verifiche sui veicoli e sui documenti dei conducenti. Durante l’operazione è stato denunciato un giovane di 18 anni per aver guidato senza patente.

Nel complesso, sono state accertate diverse violazioni al codice della strada per un importo pari a 5.956 euro Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nella serata di ieri ad Adrano, i carabinieri della stazione locale, con il supporto dei colleghi del 12esimo reggimento “Sicilia”, hanno intensificato le attività di vigilanza e prevenzione, effettuando numerosi controlli lungo le principali arterie cittadine e nei punti ritenuti più sensibili del territorio. Sono state identificate complessivamente 26 persone e controllati 15 veicoli, con verifiche mirate anche alla prevenzione di reati predatori e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Controlli stradali ad Adrano, denunciato un 18enne per guida senza patente

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