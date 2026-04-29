Sopralluogo della Soprintendenza nell' abbazia di San Liberatore a Serramonacesca dopo il crollo per il maltempo

Il 29 aprile, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Chieti e Pescara ha effettuato un sopralluogo nell’abbazia di San Liberatore a Serramonacesca. L’ispezione è avvenuta in seguito al crollo di una parte del muro perimetrale dell’ingresso, verificatosi a causa delle intemperie del 2 aprile. Durante l’intervento sono stati esaminati i danni e le condizioni strutturali dell’edificio.

La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle provincie di Chieti e Pescara, ha svolto il 29 aprile un sopralluogo nell'abbazia di San Liberatore a Maiella, a Serramonacesca, a seguito del crollo di parte del muro perimetrale dell'ingresso dopo il maltempo del 2 aprile. Lo ha fatto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate L'Abbazia di San Liberatore a Maiella tra i set abruzzesi del nuovo film Rai con Michele Placido su Celestino VAnche l’Abbazia di San Liberatore a Maiella, il gioiello di Serramonacesca incastonato nel cuore del Parco nazionale della Maiella, sarà set del... Sopralluogo urgente all'abbazia di San Giovanni in Venere, il sindaco: "Serve sforzo straordinario per tutelare questo patrimonio"A seguito delle segnalazioni formulate dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, sui problemi dell'abbazia di San Giovanni in Venere,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocca Costanza, sopralluogo di Comune, Soprintendenza e ditta incaricata in vista dell’avvio del cantiere; Mercato, sopralluogo della Soprintendenza: il muro va recuperato ma il cantiere non si ferma; Sopralluogo a Rocca Costanza. Da fine giugno il via alle visite; Cosa si nasconde sotto i ruderi del castello? Indagini nel sottosuolo per scoprirne i misteri. Salerno, vandalizzato anche il Ponte dei Diavoli: sopralluoghi della SoprintendenzaStampaNon c’è pace a Salerno. Vandali e ladri continuano ad essere particolarmente attivi. Stavolta se la sono presa con il Ponte dei Diavoli. Un uomo di nazionalità straniera ha danneggiato l’Acquedo ... salernonotizie.it Mercato, sopralluogo della Soprintendenza: il muro va recuperato ma il cantiere non si fermaZaccagnini conferma il valore storico del ritrovamento e apre a una tutela compatibile con il proseguimento dei lavori. Si dovrà continuare a scavare prima di prendere decisioni definitive ma non al d ... civonline.it ”Il muro rinvenuto sulla Piazza è quello del Bastione Barberini, è ridotto piuttosto male tra radici, tempo e altri fattori ma sarà restaurato e valorizzato" Queste le parole della Soprintendenza ai giornalisti che oggi hanno chiesto l'esito del sopralluogo nel cantier - facebook.com facebook PONTI DEL DIAVOLO, SOPRALLUOGO SOPRINTENDENZA DOPO NOTIZIA DI VENDITA PIETRE Grazie alla recente segnalazione di un privato cittadino, riportata da alcuni organi di stampa locale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti... x.com