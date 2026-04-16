Va a fare un' arrampicata ma non torna a casa | trovato morto
Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in seguito a un’uscita per un’arrampicata in Valsugana. Era uscito mercoledì 15 aprile dalla sua Val di Non, ma non è tornato a casa. La compagna dell’uomo, preoccupata, ha segnalato la sua scomparsa alle autorità. Le ricerche sono proseguite fino a trovare il corpo senza vita del 60enne.
Era uscito ieri, mercoledì 15 aprile, per una arrampicata in Valsugana partendo dalla sua Val di Non, ma quando non ha fatto rientro a casa la compagna dell’uomo, un 60enne, ha lanciato l’allarme. Qualche ora dopo, la tragica scoperta.L’allarmeIl mancato rientro a casa è ciò che ha fatto scattare.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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