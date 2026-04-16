Va a fare un' arrampicata ma non torna a casa | trovato morto

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in seguito a un’uscita per un’arrampicata in Valsugana. Era uscito mercoledì 15 aprile dalla sua Val di Non, ma non è tornato a casa. La compagna dell’uomo, preoccupata, ha segnalato la sua scomparsa alle autorità. Le ricerche sono proseguite fino a trovare il corpo senza vita del 60enne.