Abba Pineto trionfa dopo un set infinito | è finale di Serie A2!

Dopo un lungo e combattuto set, l'Abba Pineto ha conquistato la vittoria contro la Virtus Aversa con un risultato di 3-0 al Pala Santa Maria. Questa vittoria permette alla squadra biancoazzurra di accedere alla finale di Serie A2, portando a casa la qualificazione per la prossima fase del campionato. La partita ha visto gli atleti di Abbondanza mantenere un ritmo costante, superando gli avversari in tutte le frazioni di gioco.

? Cosa sapere L'ABBA Pineto batte la Virtus Aversa 3-0 al Pala Santa Maria.. I biancoazzurri di Abbondanza accedono alla finale per la promozione in Serie A2.. L’ABBA Pineto conquista la promozione in Serie A2 battendo la Virtus Aversa per 3-0 nel Pala Santa Maria, dopo una sfida che ha un primo set infinito terminato con il punteggio di 39-37. La comunità di Pineto celebra un traguardo storico per il volley abruzzese: i biancoazzurri del Presidente Guido Abbondanza sono ufficialmente in finale per i Play-Off Promozione di Serie A2 Credem Banca. La vittoria nella terza gara di semifinale non è stata solo un successo sportivo, ma un evento che ha coinvolto l’intero palazzetto, completamente esaurito, trasformando la serata in un momento indimenticabile per la squadra e per i suoi sostenitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abba Pineto trionfa dopo un set infinito: è finale di Serie A2! Notizie correlate ABBA Pineto ad Aversa: l’obiettivo è il pass per la finale A2? Cosa sapere L'ABBA Pineto sfida la Virtus Aversa domani alle 18:00 al Palajacazzi. Play-off A2: l’ABBA Pineto domina in Campania e sblocca la serie? Cosa sapere L'ABBA Pineto batte l'Aversa 3-1 al Pala Santa Maria nella semifinale Play-off A2. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abba Pineto da applausi: vince ed è in finale play off della serie A2 di pallavolo maschile; Servirà Gara 3: ABBA Pineto perde ad Aversa, verdetto il 29 aprile; Semifinale, Gara 2 | Virtus Aversa - Abba Pineto Serie A2 Credem Banca; Play Off A2: Pineto-Aversa, chi vince va in finale. Volley – Abba Pineto vola in finale play-off per il sogno SuperlegaUn’altra notte magica al Pala Santa Maria. Un’altra notte magica per lo sport abruzzese. L’Abba Pineto, per la prima volta nella sua storia, giocherà la finale dei play-off promozione di Serie A2, dov ... rete8.it Play Off A2: Pineto supera Aversa e vola in finaleIn Gara 3 la formazione di Di Tommaso chiude i conti imponendosi 3-0 (39-37, 25-17, 25-18) alla squadra di Graziosi. Sfiderà la Tinet per la Superlega. Punteggio record per l'A2 nel primo set concluso ... corrieredellosport.it Pineto vola in Finale Play Off A2 L’Abba Pineto supera 3-0 la Virtus Aversa in Gara 3 di Semifinale, chiude la serie e conquista l’accesso alla Finale Play Off di Serie A2 Credem Banca, dove affronterà la Tinet Prata di Pordenone per un posto in SuperLega. - facebook.com facebook