L'ABBA Pineto ha vinto la prima sfida della semifinale Play-off A2 contro l'Aversa con il punteggio di 3-1, giocando al Pala Santa Maria in Campania. La vittoria mette i biancazzurri in vantaggio nella serie, che proseguirà con il ritorno in Campania per la partita di ritorno. Questo risultato segna un inizio positivo per la squadra di Pineto nella fase finale del torneo.

? Cosa sapere L'ABBA Pineto batte l'Aversa 3-1 al Pala Santa Maria nella semifinale Play-off A2.. La vittoria porta i biancazzurri sull'1-0 nella serie prima del ritorno in Campania.. L’ABBA Pineto ha conquistato il vantaggio nella semifinale dei Play-Off di Serie A2 Credem Banca battendo l’Aversa per 3-1 in una sfida combattuta al Pala Santa Maria, conclusasi dopo oltre due ore di gioco. La squadra degli adriatici, partendo con l’obiettivo di imporre la propria legge fuori casa, è riuscita a gestire la pressione del Palavolley campano grazie a una prestazione collettiva che ha coinvolto ogni membro del gruppo. Nonostante l’assenza forzata di Karli Allik, costretto a riposare per un infortunio, il tecnico Simone Di Tommaso ha trovato in Antonino Suraci la risposta ideale per mantenere l’equilibrio della formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-off A2: l’ABBA Pineto domina in Campania e sblocca la serie

Notizie correlate

Play-off volley: l’ABBA Pineto sfida il bomber Pinali per il primatoL’ABBA Pineto si appresta a scendere in campo domani, domenica 12 aprile, alle ore 18:30, nel Pala Santa Maria per l’esordio nei quarti di finale dei...

ABBA Pineto: 3-0 a Cantù, servizio micidiale e comandoNel pomeriggio di questa domenica 15 marzo 2026, l’ABBA Pineto ha imposto il proprio ritmo alla sfida contro la Campi Reali Cantù nel palazzetto...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Volley A2, l’ABBA Pineto vince al tie break contro Porto Viro e conquista la semifinale play-off; Volley A2 Play-Off, l'ABBA Pineto cede (3-1) in gara 2 contro Porto Viro; Pallavolo A2, l'Abba Pineto soffre, ma vince e conquista la semifinale play off: sfiderà Aversa senza Allik; Volley A2 play-off: Abba Pineto ribalta Porto Viro e vola in semifinale.

Play Off: Pineto e Tinet si prendono Gara 1 di semifinaleLa squadra di Di Tommaso, pur prima di Allik, batte in quattro set Aversa. La formazione di Di Pietro fa il colpo sul campo di Brescia. Nel prossimo weekend Gara 2 che può già designare le finaliste ... tuttosport.com

Volley play-off A2: Abba Pineto piega Aversa in gara 1L’Abba Pineto impone la legge del Pala Santa Maria alla Virtus Aversa vince 3-1 gara 1 di semifinale nei play-offPromozione di Serie A2. rete8.it

Play Off SuperLega Credem Banca Verso le Finali Scudetto: Perugia–Civitanova, la più giocata di sempre Ripercorriamo insieme il percorso che le ha viste di fronte all’atto conclusivo: la serie tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova sarà la sest - facebook.com facebook

FINAL SCORE - SEMIFINALE 1 | Play Off 5° Posto Valsa Group Modena 3 - Allianz Milano 1 25-23; 28-26; 22-25; 25-22 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #Volleyball x.com