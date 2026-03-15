Un uomo è stato arrestato nella provincia di Napoli dopo aver aggredito la moglie con spintoni e morsi. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla richiesta di aiuto della donna, che ha riportato lesioni durante l’aggressione. L’arresto è stato eseguito dagli agenti, che hanno portato l’uomo in commissariato. La donna è stata assistita dai sanitari sul posto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli – Un caso di violenza domestica ha scosso la comunità di Pimonte, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata contro un trentasettenne accusato di maltrattamenti in famiglia. La misura è stata richiesta dalla procura della repubblica e include l’applicazione di un braccialetto elettronico, il divieto di utilizzo di telefoni e sistemi telematici. Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato un quadro allarmante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marito violento aggredisce la moglie: arrestato dopo attacco con morsi e spintoni.

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