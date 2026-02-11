Aggredisce la ex nonostante il divieto 25enne finisce in carcere

Un uomo di 25 anni è finito in cella dopo aver aggredito la ex, nonostante il divieto di avvicinamento. La donna, che ha 20 anni in più, aveva già subito minacce e violenze per anni, e lui non ha smesso di perseguitarla anche dopo la fine della relazione. La polizia è intervenuta e ha arrestato il giovane, che ora dovrà rispondere di reati di stalking e aggressione.

Per anni aveva aggredito e minacciato la compagna, di 20 anni più grande, continuando a perseguitarla anche quando la relazione era ormai finita. La polizia lo ha arrestato pochi giorni dopo aver applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.É successo a.

