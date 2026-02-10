A1 Milano-Napoli chiusura del casello di Valmontone | scattano le verifiche ai cavalcavia Tutte le informazioni

La notte scorsa, sull’autostrada A1 tra Milano e Napoli, i caselli di Valmontone sono stati chiusi temporaneamente. La decisione arriva dopo il blocco di alcuni cavalcavia per controlli e verifiche strutturali. La chiusura ha causato disagi ai passaggi in direzione Sud verso la Ciociaria. Le verifiche continueranno nelle prossime notti, mentre le autorità invitano gli automobilisti a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Attenzione per chi viaggia in direzione Sud verso la Ciociaria nelle prossime notti. Sull'autostrada A1 Milano-Napoli sono stati programmati interventi di ispezione e manutenzione infrastrutturale che comporteranno la chiusura temporanea della stazione di Valmontone.Il provvedimento, necessario.

