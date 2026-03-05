Libri e aperitivi con gli autori | Erica Liverani inaugura la rassegna Perle Ravennati in programma fino ad aprile

Dal 6 marzo al 24 aprile, l’Associazione Ravenna Centro Storico organizza la rassegna “Perle Ravennati - Aperitivo con l’Autore”, un ciclo di incontri dedicato alla comunità cittadina. La manifestazione si svolge presso diversi locali del centro storico e vede la partecipazione di autori locali, tra cui Erica Liverani, che inaugura l’iniziativa. L’obiettivo è mettere in luce le storie e le creazioni nate a Ravenna.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio di dialogo e scoperta, permettendo agli autori ravennati di raccontare le proprie opere e confrontarsi con il pubblico. Ogni incontro sarà accompagnato da un aperitivo offerto dall'associazione, per trasformare la presentazione in un momento conviviale di scambio e partecipazione. Il programma si apre venerdì 6 marzo alle 18 con Erica Liverani e il suo libro "Erica, amore e fantasia", un viaggio tra racconti, cucina e territorio.

