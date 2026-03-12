La lotta tra il bene e il male di Lorenzo Lotto a Trescore Fernando Noris | Un’opera straordinaria

A Trescore, è presente la celebre opera di Lorenzo Lotto che rappresenta la lotta tra il bene e il male. Fernando Noris ha definito il quadro come un’opera straordinaria, sottolineando l’importanza dell’arte nella rappresentazione di questa eterna battaglia. La scena raffigura figure simboliche e dettagli che invitano alla riflessione sul contrasto tra le forze opposte, rendendo il dipinto un esempio significativo di arte rinascimentale.

Che cos'è il bene? E il male? E la lotta continua tra loro, quella alla quale l'uomo è chiamato ogni giorno nelle sue scelte? Una risposta può suggerirla il dipinto su tela "San Michele scaccia Lucifero" di Lorenzo Lotto (Venezia 1480-Loreto 1556 circa) in mostra al Municipio di Trescore è un'opera meravigliosa. "Lorenzo Lotto è stato cittadino di Trescore Balneario nel 1524 e in questo dipinto, conservato nel Museo Pontificio di Loreto, ha realizzato la sua idea di questa vicenda che la Genesi racconta, il tradimento, la ribellione di Lucifero con da San Michele inviato dal Padre Eterno". L'opera è "straordinaria perché ribalda un po'...

