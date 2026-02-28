Il giubileo di Lorenzo Lotto a Trescore Balneario

Dal 7 marzo al 10 maggio 2026 a Trescore Balneario si terrà una mostra dedicata al dipinto di Lorenzo Lotto

Il dipinto di Lorenzo Lotto San Michele scaccia Lucifero proveniente dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto sarà protagonista di una eccezionale mostra dal 7 marzo al 10 maggio 2026 a Trescore Balneario. L’allestimento vedrà dialogare la prestigiosa opera lauretana con un Trittico, ad essa ispirato, di Gianriccardo Piccoli, artista che già in passato si è dedicato con attenzione e sensibilità all’indagine sui costrutti concettuali e simbolici della pittura di Lotto. Il tema centrale dell’esposizione, ovvero la rappresentazione della vittoria del Bene sul Male, è sentito, nelle intenzioni dei curatori Vito Punzi e Fernando Noris, come felicemente collegato al Giubileo della Speranza, da poco chiusosi, con il suo invito a guardare al futuro con fiducia, superando le sfide del presente e riscoprendo la fede. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

