A sparare sull’Anpi è stato un ragazzo ebreo

Un giovane ebreo di 21 anni, residente a Roma, è stato l’autore di un attacco contro una coppia nel giorno della celebrazione della Liberazione. La vicenda si è verificata in una zona frequentata da cittadini e coinvolge una singola persona, che ha aperto il fuoco. Le autorità stanno indagando sui motivi e sui dettagli dell’incidente, che ha suscitato attenzione e preoccupazione tra la comunità locale.

I simboli sul casco nero tipo jet, lo stesso che indossa mentre con il suo smartphone si spara un selfie poi pubblicato sui social, e la targa dello scooter bianco Honda direttamente riconducibile a lui. Due indizi. Troppo visibile per essere un professionista. Poi, a casa, un sacchetto di un brand del cibo da asporto (lo stesso che aveva con sé mentre faceva il pistolero), la mimetica chiara che indossava il 25 aprile, una pistola da soft air simile a quella usata in via Ostiense e alcuni coltelli. Le conferme, disseminate ovunque, sono diventate subito reperti. Eithan Bondì, 21 anni, ragazzo della comunità ebraica romana. Un profilo che, sulla carta, non racconta nulla di straordinario, ma che dentro l’inchiesta prende una forma precisa.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A sparare sull’Anpi è stato un ragazzo ebreo The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Choc a Roma, colpi di pistola contro due iscritti all’Anpi. A sparare uomo con casco integrale e giubbotto militare Leggi anche: 25 aprile, Pierlorenzi (Anpi): “Vorrei parlare con questo ragazzo. Da Meloni? Non una parola” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, spari ad aria compressa contro due iscritti Anpi dopo manifestazione 25 aprile; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo in mimetica che ha sparato a due manifestanti; Gli spari a Roma sul 25 aprile: coppia ferita da un uomo in moto. Un attacco alla democrazia. Spari sull'Anpi, Ilaria Salis e Lerner urlano a fascismo e squadrismo: cosa hanno dettoL’europarlamentare di Avs ha minimizzato l’aggressione alla Brigata Ebraica di Milano e puntato il dito contro il governo. E il giornalista evoca nuclei paramilitari ... msn.com Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidireDurante il corteo per la festa della Liberazione sono stati esplosi tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone ... tgcom24.mediaset.it Targa con il volto del Duce, scoppia la polemica L’ANPI si dice «sconcertata» per la presenza di simboli fascisti su una targa commemorativa a Piozzo. Il Comune replica: le immagini sono già state cancellate. - facebook.com facebook Ha confessato Eithan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola softair a due iscritti all'Anpi che il 25 aprile, al termine del corteo per la Liberazione, rientravano a casa su via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster a Roma. Il giovane x.com