In occasione del 25 aprile, un rappresentante dell’Anpi ha espresso il desiderio di confrontarsi con un giovane, senza fare riferimenti diretti, e ha commentato la mancanza di riconoscimento della storia italiana legata al fascismo e alla guerra nelle scuole. Ha anche sottolineato di essere spesso presente negli istituti scolastici per parlare ai ragazzi di quegli eventi passati. Non sono stati fatti altri dettagli sui nomi o sui contesti specifici.

“Se voglio dire qualcosa a questo ragazzo? Lo vorrei incontrare. Vorrei parlarci e capire. Vado spesso nelle scuole a parlare ai ragazzi e molti non conoscono che situazione l’Italia abbia passato durante il fascismo e la guerra. E spesso mi sono trovata a parlare con ragazzi che non la pensano come me o che ignorano”. Sono le parole della presidente dell’Associazione nazionale partigiani italiani di Roma Marina Pierlorenzi sul giovane di 21 anni fermato dalla polizia per i colpi di pistola a pallini su una coppia di manifestanti dell’Anpi al corteo del 25 aprile. Lo ha detto al presidio di solidarietà che Anpi ha organizzato assieme a Cgil, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Osa e Cambiare Rotta al Parco Schuster di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Pierlorenzi (Anpi): “Vorrei parlare con questo ragazzo. Da Meloni? Non una parola”

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