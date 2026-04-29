25 aprile Pierlorenzi Anpi | Vorrei parlare con questo ragazzo Da Meloni? Non una parola
In occasione del 25 aprile, un rappresentante dell’Anpi ha espresso il desiderio di confrontarsi con un giovane, senza fare riferimenti diretti, e ha commentato la mancanza di riconoscimento della storia italiana legata al fascismo e alla guerra nelle scuole. Ha anche sottolineato di essere spesso presente negli istituti scolastici per parlare ai ragazzi di quegli eventi passati. Non sono stati fatti altri dettagli sui nomi o sui contesti specifici.
“Se voglio dire qualcosa a questo ragazzo? Lo vorrei incontrare. Vorrei parlarci e capire. Vado spesso nelle scuole a parlare ai ragazzi e molti non conoscono che situazione l’Italia abbia passato durante il fascismo e la guerra. E spesso mi sono trovata a parlare con ragazzi che non la pensano come me o che ignorano”. Sono le parole della presidente dell’Associazione nazionale partigiani italiani di Roma Marina Pierlorenzi sul giovane di 21 anni fermato dalla polizia per i colpi di pistola a pallini su una coppia di manifestanti dell’Anpi al corteo del 25 aprile. Lo ha detto al presidio di solidarietà che Anpi ha organizzato assieme a Cgil, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Osa e Cambiare Rotta al Parco Schuster di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
25 Aprile, Pierlorenzi (ANPI): "Noi sempre inclusivi verso comunità ebraica Roma"“Eravamo preoccupati, ringraziamo le forze dell’ordine e gli inquirenti, hanno fatto in fretta, hanno fatto bene.
Spari ai partigiani dell’Anpi il 25 Aprile: arrestato un ragazzo di 21 anni. Chi è e perché lo accusano“Sono io che ho sparato, faccio parte della Brigata ebraica”, avrebbe confessato.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Spari al 25 Aprile a Roma, Pierlorenzi (Anpi): Feriti hanno visto aggressore con casco e mimetica; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Gli spari a Roma sul 25 aprile: coppia ferita da un uomo in moto. Un attacco alla democrazia; Roma, spari al corteo Anpi del 25 aprile: feriti sotto shock.
25 Aprile, Pierlorenzi (ANPI): Noi sempre inclusivi verso comunità ebraica RomaEravamo preoccupati, ringraziamo le forze dell'ordine e gli inquirenti, hanno fatto in fretta, hanno fatto bene. La Brigata Ebraica ha smentito l'iscrizione ... lapresse.it
25 aprile, Pierlorenzi (Anpi): Vorrei parlare con questo ragazzo. Da Meloni? Non una parolaSe voglio dire qualcosa a questo ragazzo? Lo vorrei incontrare. Vorrei parlarci e capire. Vado spesso nelle scuole a parlare ai ragazzi e molti non conoscono ... lapresse.it
A Grottammare il gioco è una cosa seria: si è concluso con una partecipazione superiore alle aspettative "Gioco in Formazione", il corso per animatori ludici tenuto da Luigi Coccia e Federico Pierlorenzi di "Palestra di giochi-Game Edulabs", con il sostegno del - facebook.com facebook