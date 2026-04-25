A Roma, vicino a via delle Sette Chiese e alla piazza della manifestazione del 25 aprile, due persone iscritte all'Anpi sono state colpite da colpi di arma da fuoco. Un uomo, con casco integrale e giubbotto militare, è stato visto sparare durante l'aggressione. Le vittime sono state trasportate in ospedale, ma al momento non sono state diffuse informazioni sulle loro condizioni. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Spari su due iscritti dell’Anpi. Succede a Roma, nella zona di via delle Sette Chiese, vicino alla piazza della manifestazione del 25 aprile. Secondo la prima ricostruzione i due, marito e moglie, stavano cercando un bar in zona e sono stati presi di mira con una pistola ad aria compressa. A sparare, da uno scooterone chiaro, un uomo con casco integrale e giubbotto di colore militare che si è fermato, ha estratto l’arma e ha premuto il grilletto. L’uomo è stato colpito al collo e alla guancia, la moglie alla spalla. Entrambi hanno perso sangue. Nessuno dei due è grave, hanno poi spiegato dall’Anpi. Si stanno sottoponendo alle medicazioni e “stanno bene”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc a Roma, colpi di pistola contro due iscritti all’Anpi. A sparare uomo con casco integrale e giubbotto militare

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