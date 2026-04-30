A Sesto Fiorentino una cena solidale per la ricerca sulla sindrome di Rett

A Sesto Fiorentino si è svolta una cena di solidarietà volta a sostenere la ricerca sulla sindrome di Rett. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha visto la presenza di rappresentanti di associazioni e amici delle persone affette da questa condizione. Durante la serata sono stati raccolti fondi e sono state condivise testimonianze legate alla malattia. La manifestazione si è conclusa con un momento di aggregazione e speranza.

Firenze, 30 aprile 2026 - Una serata di solidarietà, memoria e impegno concreto per la ricerca scientifica. L’evento è in programma venerdì 29 maggio alle 20, nella Auser Nuova Zambra in via Pier Paolo Pasolini 105, e prevede una cena di beneficenza promossa dal comitato di raccolta fondi “Camilla per Sempre”, a sostegno dell’AIRETT. L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto all’associazione per finanziare la ricerca sulla sindrome di Rett, una grave malattia neurologica rara che colpisce prevalentemente le bambine. L’iniziativa nasce nel ricordo di Camilla, scomparsa a causa della stessa malattia, dall’impegno della sua famiglia e della comunità locale nel trasformare il dolore in resilienza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Sesto Fiorentino una cena solidale per la ricerca sulla sindrome di Rett Notizie correlate Sindrome di Rett:a Vasto una raccolta fondi per la ricercaIl Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna organizza una speciale raccolta fondi per la ricerca e conoscere meglio la sindrome di Rett, una... Sindrome di Rett, scoperta italiana sulla malattia che colpisce le bambine. Gli scienziati: “Potrebbe facilitare nuove terapie”Una nuova ricerca italiana ridefinisce in profondità il ruolo della proteina MeCP2 nella sindrome di Sindrome di Rett, offrendo prospettive inedite... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paura a Sesto Fiorentino, autobus in gita scolastica esce di strada: lievi ferite per gli studenti a causa dei vetri infranti; Pullman della scuola in gita ha un incidente in collina: studenti feriti per i vetri rotti dai rami; 25 Aprile a Sesto Fiorentino, le celebrazioni per la Liberazione: rinviato il mercato settimanale; Celebrazioni per la liberazione a Sesto Fiorentino: il programma. A Sesto Fiorentino una cena solidale per la ricerca sulla sindrome di RettFirenze, 30 aprile 2026 - Una serata di solidarietà, memoria e impegno concreto per la ricerca scientifica. L’evento è in programma venerdì 29 maggio alle 20, nella Auser Nuova Zambra in via Pier Paol ... lanazione.it Sesto Fiorentino: pelletteria in fiamme all’alba, capannone danneggiato e non fruibileI vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 30 aprile 2026, alle ore 06:30 nel comune di Sesto Fiorentino in via dei Cattani, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industr ... firenzepost.it Sesto Fiorentino, bus in gita esce fuori strada e colpisce gli alberi: tanta pauta e studenti tutti salvi Leggi qui: https://www.scuolalink.it/sesto-fiorentino-bus-in-gita-esce-fuori-strada-e-colpisce-gli-alberi-tanta-pauta-e-studenti-tutti-salvi - facebook.com facebook