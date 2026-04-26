Una ricerca italiana ha approfondito il ruolo della proteina MeCP2 nella sindrome di Rett, una malattia genetica che colpisce principalmente le bambine. Gli scienziati hanno analizzato i meccanismi biologici coinvolti, con l’obiettivo di individuare possibili strategie terapeutiche. Lo studio si focalizza su aspetti finora poco esplorati della condizione, offrendo nuove informazioni su come questa proteina possa influenzare lo sviluppo della malattia.

Una nuova ricerca italiana ridefinisce in profondità il ruolo della proteina MeCP2 nella sindrome di Sindrome di Rett, offrendo prospettive inedite per lo sviluppo di terapie mirate. La patologia, che colpisce prevalentemente le bambine, è causata dalla perdita di funzione del gene MECP2 ed è caratterizzata da una progressiva regressione delle capacità motorie, del linguaggio e dell’interazione sociale. Nonostante decenni di studi, non esistono ancora trattamenti in grado di arrestarne o invertirne il decorso. Il lavoro, condotto da un gruppo di ricerca dell’Consiglio Nazionale delle Ricerche – in particolare dall’Istituto di neuroscienze...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sindrome di Rett, scoperta italiana sulla malattia che colpisce le bambine. Gli scienziati: “Potrebbe facilitare nuove terapie”

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