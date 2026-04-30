A Roma gli studenti sospesi per gravi comportamenti svolgeranno attività di volontariato

A Roma, gli studenti sospesi a causa di comportamenti ritenuti gravi dovranno dedicarsi ad attività di volontariato di cittadinanza attiva e sociale. La decisione riguarda le studentesse e gli studenti interessati, che saranno coinvolti in iniziative di servizio alla comunità. La misura mira a promuovere un percorso di responsabilità attraverso impegni pratici e utili per il territorio.

Le studentesse e gli studenti sospesi per comportamenti gravi svolgeranno attività di cittadinanza attiva e sociale. Lo prevede la convenzione firmata da diversi istituti di Roma e non solo con il Consorzio umana solidarietà, aderente all’Ancos Unci (Unione nazionale cooperative italiane).Le.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I tre medici sospesi: "Comportamenti di rilievo penale particolarmente gravi" Gli studenti della G. Pascoli a lezione di volontariatoUna mattinata all’insegna della scoperta, della collaborazione e dell’educazione civica a Villa Torlonia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ragazzi in Aula, studenti piemontesi in viaggio a Roma; Protesta in un istituto scolastico a Roma, ragazzi contestano Valditara e vengono allontanati. Il ministro: Atto antidemocratico; Nidi e materne, rivoluzione sulle supplenze: porte aperte anche agli studenti universitari; Mark Ruffalo incontra gli studenti a Roma. Valditara contestato a Roma, il duro scontro tra studenti e Ministro: Ci hanno zittito (VIDEO)Momenti di tensione all’Istituto tecnico Galileo Galilei di Roma, dove un gruppo di studenti ha contestato la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Con uno striscione ... tg.la7.it Cinema, Mark Ruffalo incontra gli studenti a Roma il 21 aprileRoma, 17 apr. (askanews) - Mark Ruffalo a Roma martedì 21 aprile. L'attore, produttore, regista e attivista statunitense, da anni impegnato su ... spettacoli.tiscali.it Alla scoperta dei sapori della tradizione e dei prodotti locali con le sagre a Roma e nel Lazio: tutti i riferimenti per il weekend https://canaledieci.it/2026/04/30/sagre-a-roma-e-nel-lazio-dall1-al-3-maggio-dove-andare-cosa-mangiare-programmi/ - facebook.com facebook #Simonelli: “Non ci sono alternative a Roma-Lazio del 17 maggio alle 12,30” x.com