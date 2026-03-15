I tre medici sospesi | Comportamenti di rilievo penale particolarmente gravi

Tre medici sono stati sospesi dall’Ausl a causa di comportamenti che sono stati giudicati di rilievo penale e particolarmente gravi. Il provvedimento di esonero dalla mansione non specifica con precisione le ragioni, né indica chiaramente il periodo di applicazione. La decisione è stata comunicata senza dettagli sui tempi o sui motivi esatti che hanno portato alla sospensione.

Il provvedimento di esonero dell’Ausl dalla mansione non è preciso. E soprattutto manca un riferimento chiaro all’arco di tempo nel quale andrà applicato. Era la questione principale che ruotava attorno alla richiesta di interdizione alla professione medica per 12 mesi avanzata dalla procura per ciascuno degli otto indagati. L’Ausl Romagna, comunicando l’esonero dei diretti interessati dall’attività di certificazione legata al parere di idoneità ai cpr alla vigilia dell’interrogatorio di garanzia, sembrava avere compiuto un passo importante sul sentiero delle esigenze cautelari. E cioè sul pericolo di reiterazione del reato. Per le difese degli otto indagati, ormai non sussisteva più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I tre medici sospesi: "Comportamenti di rilievo penale particolarmente gravi" Articoli correlati Tre medici sospesi per l’accusa di aver compilato certificati falsi anti-CprTre medici sono stati sospesi dalla professione per dieci mesi dopo l’accusa di aver compilato certificati falsi per impedire il rimpatrio di... Leggi anche: Certificati per impedire il rimpatrio dei migranti. Il gip: "Tre medici sospesi dalla professione" Tutti gli aggiornamenti su I tre medici sospesi Comportamenti di... Temi più discussi: I tre medici sospesi: Comportamenti di rilievo penale particolarmente gravi; Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Dopo la morte del piccolo Domenico al Monaldi arrivano i medici del Bambin Gesù; Medici gettonisti sospesi al Mandic: Trivelli e Buonocore relazionano in Consiglio. I tre medici sospesi: Comportamenti di rilievo penale particolarmente graviCosì li ha definiti il gip Lipovscek. Sulle esigenze cautelari ha contribuito il fatto che pur di far prevalere il loro pensiero hanno disatteso pareri di colleghi in materie dove erano più preparati. msn.com Inchiesta sui certificati anti-Cpr, tre medici sospesiE' scattata l'interdizione dalla professione medica per 10 mesi per tre degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio, lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari de ... rainews.it “Sos aggressività“ di Edizioni Centro Studi Erickson offre strategie utili per insegnanti e educatori che lavorano con bambini che manifestano comportamenti aggressivi. Tra le sfide più complesse nel contesto scolastico c’è la gestione dei comportamenti aggr facebook