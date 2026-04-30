A Primavalle si svolgerà dal 8 maggio all’8 luglio 2026 la prima edizione del “Casinò Strega”, un gioco letterario presso il negozio LSDlibri lungo via di Torrevecchia 560. L’evento, ispirato al Premio Strega, mira a coinvolgere i partecipanti nel mondo della narrativa italiana contemporanea attraverso un’attività interattiva e originale. La manifestazione si svolgerà nello spazio dedicato alla letteratura, offrendo un’occasione di confronto e partecipazione culturale.

Si terra dall’8 maggio all’8 luglio 2026 presso LSDlibri (via di Torrevecchia 560) la prima edizione del Casinò Strega, il gioco letterario ispirato al Premio Strega, pensato per avvicinare il pubblico alla narrativa contemporanea italiana in modo originale e partecipativo. L’iniziativa trasforma la lettura in un’esperienza interattiva: i partecipanti potranno “scommettere” sui libri in gara, votare i propri titoli preferiti e seguire l’evoluzione del gioco settimana dopo settimana, fino alla selezione finale del “libro vincente”. Per partecipare alle scommesse sarà necessario portare con sé un proprio libro, che diventerà la “posta in gioco” all’interno del meccanismo del Casinò Strega.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - A Primavalle il “Casinò Strega” il nuovo gioco letterario

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