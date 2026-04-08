È stato annunciato il gruppo di dodici concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del Premio Strega 2026. La selezione, che comprende autori di diversi generi e provenienze, rappresenta il primo passo ufficiale verso la scelta del vincitore. La lista include scrittori con pubblicazioni recenti, pronti a contendersi il riconoscimento più prestigioso della letteratura italiana. L’evento si prepara a catturare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il percorso del Premio Strega entra finalmente nel suo momento più atteso. Dopo aver seguito tutte le fasi iniziali nella nostra rubrica L’Olimpo Letterario, dall’ articolo introduttivo fino alla presentazione dei gruppi proposti dagli Amici della Domenica, arriva ora il primo vero punto cruciale della competizione: la dozzina. Annunciata il 1° aprile nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, nel cuore di Roma, la selezione raccoglie 12 titoli scelti tra le 79 opere proposte, segnando ufficialmente l’ingresso nella fase più competitiva del premio. A comunicare i libri in gara è stata Melania G. Mazzucco, che ha anche tracciato una linea chiara su questa edizione: il ritorno del romanzo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - L’OLIMPO LETTERARIO: Premio Strega 2026 – annunciata la dozzina

L’OLIMPO LETTERARIO: Premio Strega Poesia 2026 annunciata la dozzinaIl percorso del Premio Strega continua a prendere forma anche sul fronte della poesia.

Premio Strega 2026, annunciata la dozzina finalista(Adnkronos) – Il Premio Strega ha annunciato oggi la dozzina della LXXX edizione nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma.

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Premio Strega 2026: ecco i 12 libri candidatiLa cinquina finalista del Premio sarà proclamata il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la serata finale si terrà l’8 luglio in Campidoglio e verrà trasmessa in diretta su Rai 3. globalist.it

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