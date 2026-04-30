A Prato un 1° Maggio per l’abito pulito

A Prato si è svolta una manifestazione per i lavoratori del settore tessile in occasione del primo maggio, giornata dedicata alle celebrazioni dei diritti dei lavoratori. La città, seconda per popolazione in Toscana, è stata scelta come centro di attenzione nazionale per questa iniziativa. La manifestazione ha attirato diversi partecipanti, che hanno sfilato per le vie della città per richiamare l’attenzione sulla condizione dei lavoratori del settore.

Moda e sostenibilità Nel distretto tessile più grande d’Europa, domani in piazza per il lavoro e l’ambiente. Lancio del Manifesto globale per la transizione giusta nella moda Moda e sostenibilità Nel distretto tessile più grande d’Europa, domani in piazza per il lavoro e l’ambiente. Lancio del Manifesto globale per la transizione giusta nella moda L’epicentro nazionale delle manifestazioni per dare visibilità alle lotte dei lavoratori del settore tessile il primo maggio è a Prato, la seconda città più popolosa della Toscana. È la città scelta dalla campagna Abiti puliti per promuovere nel nostro Paese il «Manifesto per una transizione giusta nella moda», lanciato contemporaneamente in tutto il mondo dagli attivisti e dai sindacati aderenti alla rete internazionale della Clean Clothes Campaign.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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