A Prato, il 29 aprile, si terrà una veglia presso lo stabilimento Capp Plast, coordinata da Giuseppe Rossi, in occasione del primo maggio. L’evento prevede riti e momenti di preghiera dedicati alla celebrazione della festa dei lavoratori. La manifestazione coinvolge i lavoratori e si svolge all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di unire fede e impegno nel mondo del lavoro.

? Cosa sapere Giuseppe Rossi coordina la veglia per il lavoro mercoledì 29 aprile presso Capp Plast.. Il programma prosegue venerdì primo maggio con la messa e l'ostensione del Sacro Cingolo.. Giuseppe Rossi coordina la veglia per il mondo del lavoro domani mercoledì 29 aprile alle ore 21 presso la sede della Capp Plast in via Galcianese 107G, anticipando le celebrazioni del primo maggio a Prato. La città, dove la tradizione industriale si intreccia con la devozione mariana, prepara un calendario di appuntamenti che unisce la fabbrica alla cattedrale. La Pastorale sociale e del lavoro ha organizzato un momento di riflessione nello stabilimento della Capp Plast, realtà specializzata nella produzione di articoli in plastica e già insignita del Premio Santo Stefano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, la fede entra in fabbrica: veglia e riti per il 1° maggio

Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23

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