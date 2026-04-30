Il premier italiano si trova a dover affrontare una situazione complessa all’interno del proprio ambiente politico, dove alcune figure non sono considerate all’altezza delle aspettative. La strategia indicata prevede un intervento deciso per rinnovare l’entourage e rafforzare le posizioni sui temi delle tasse e della sicurezza. La volontà di cambiare alcune dinamiche interne si accompagna alla necessità di consolidare il ruolo di leadership in un periodo di sfide elettorali.

Il premier è solido, ma circondato da figure non alla sua altezza. Per vincere ancora, deve disfarsene. Inoltre, van ridotte le imposte e rese meno pericolose le città. Mosse costose che richiedono lo sforamento dei vincoli Ue. Stando ai sondaggi Giorgia Meloni gode di buona salute. Alla buona salute di Giorgia Meloni non corrisponde pari salute del centrodestra, sempre stando ai sondaggi. Detto in termini piuttosto crudi e amari, ho l’impressione che stia succedendo a Giorgia Meloni quello che succede a certe piante, anche particolarmente robuste, tanto robuste da non indebolirsi nonostante intorno al tronco si avvolgano altre piante talora infestanti.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Meloni serve un repulisti interno e il pugno duro su tasse e sicurezza

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