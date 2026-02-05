Sicurezza Meloni | serve un approccio più duro mentalità sbagliata

Questa mattina a Roma, Meloni ha ribadito che serve un approccio più duro per affrontare i problemi di sicurezza. La premier ha detto che non si può accusare il governo di inefficacia e poi criticare le sue azioni. “La sinistra spesso fa così”, ha commentato, senza nascondere la sua frustrazione. La discussione sulla sicurezza si intensifica, e Meloni rilancia la sua linea senza mezzi termini.

Roma, 5 feb. (askanews) – “Chiaramente io non penso che esista una strategia per impedire che il governo possa essere efficace sulla sicurezza e poi prendersela con il governo, come sembra che delle volte la sinistra faccia. Credo che però ci sia un problema di mentalità sbagliata. Serve un approccio più duro e serve un approccio più duro da parte di tutti coloro che sono coinvolti per garantire la sicurezza dei cittadini a ogni livello”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Dritto e rovescio, su Rete4. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Governo Sicurezza Sicurezza, Meloni ammette: «Serve di più, ma i giudici...» Il presidente Meloni riconosce che, nonostante alcuni risultati, la sicurezza in Italia richiede ulteriori miglioramenti. Meloni: “Sicurezza priorità del governo, reati in calo ma serve fare di più” Durante una conferenza stampa con l’Ordine dei giornalisti, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha evidenziato come la sicurezza resti una priorità del governo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Meloni: «Cambiare passo sulla sicurezza, in arrivo provvedimento su baby gang» Ultime notizie su Governo Sicurezza Argomenti discussi: In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Sicurezza, appello di Meloni alle opposizione per una risoluzione unitaria. Restano nodi sul Ddl; Decreto sicurezza, per la premier serve dare un segnale subito. Il passaggio col Quirinale che aspetta il testo definitivo; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria. Meloni, sulla sicurezza serve approccio più duro(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Non penso che esista una strategia per impedire che il governo possa essere efficace sulla sicurezza e poi prendersela con il governo, come sembra che delle volte la sinistra ... gazzettadiparma.it Sicurezza, Meloni: serve un approccio più duro, mentalità sbagliataRoma, 5 feb. (askanews) - 'Chiaramente io non penso che esista una strategia per impedire che il governo possa essere efficace sulla sicurezza e ... notizie.tiscali.it Meloni vara la stretta sulla sicurezza. Nordio: 'Evitiamo le nuove Br' #ANSA x.com Governo Meloni: sicurezza promessa, insicurezza reale La sicurezza era stata il tema centrale della campagna elettorale del governo Meloni, promessa come pilastro del suo programma. La realtà però in questi quattro anni è stata diversa: nel 2024, ultimi dati facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.