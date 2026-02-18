Scontri Casarano-Casertana pugno duro del Ministero dell’Interno | punite le due tifoserie

Il Ministero dell’Interno ha deciso di punire le tifoserie di Casarano e Casertana dopo gli scontri avvenuti nel weekend, causati da tensioni tra i gruppi di supporter. Le autorità hanno stabilito sanzioni precise, tra cui divieti di accesso agli stadi per alcune categorie di tifosi e restrizioni temporanee. La decisione arriva dopo che alcune bottiglie sono state lanciate e fumogeni usati durante gli incidenti. Il provvedimento mira a prevenire ulteriori violenze e garantire la sicurezza negli eventi sportivi.