Scontri Casarano-Casertana pugno duro del Ministero dell’Interno | punite le due tifoserie
Il Ministero dell’Interno ha deciso di punire le tifoserie di Casarano e Casertana dopo gli scontri avvenuti nel weekend, causati da tensioni tra i gruppi di supporter. Le autorità hanno stabilito sanzioni precise, tra cui divieti di accesso agli stadi per alcune categorie di tifosi e restrizioni temporanee. La decisione arriva dopo che alcune bottiglie sono state lanciate e fumogeni usati durante gli incidenti. Il provvedimento mira a prevenire ulteriori violenze e garantire la sicurezza negli eventi sportivi.
Nella giornata odierna è stato notificato il provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno
Scontri prima di Casarano-Casertana, divieto di trasferta per i tifosi salentini fino a fine stagionePugno duro del Ministero dell'Interno con le tifoserie di Casarano e Casertana, che sabato scorso avevano cercato il contrasto prima della partita di campionato al Capozza. Il Ministero ... quotidianodipuglia.it
Tensioni prima di Casarano-Casertana, contatto tra ultras all’esterno dello stadioLancio di oggetti contro i minivan dei tifosi campani, che sono scesi per scontrarsi con i salentini. Intemperanze subito sedate per il pronto intervento di polizia e carabinieri. Indagini in corso pe ... lecceprima.it
