A maggio scatta la chiusura notturna per il sottopasso di Porta Vescovo

A partire da lunedì 4 maggio, i cancelli del sottopasso di Porta Vescovo saranno chiusi durante le ore notturne. La decisione è stata presa dal Comune di Verona per affrontare le problematiche legate alla sicurezza e al decoro urbano nell’area. La chiusura interesserà le ore notturne e durerà fino a nuova comunicazione. La misura mira a prevenire situazioni di rischio e a migliorare la condizione del luogo.

A partire da lunedì 4 maggio entrerà in vigore la chiusura notturna dei cancelli del sottopasso di Porta Vescovo: una misura adottata dal Comune di Verona per rispondere alle criticità emerse in materia di sicurezza e decoro urbano.Il sottopasso è un luogo che presenta criticità, evidenti.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Lavori e ispezioni ai cavalcavia: scatta la chiusura notturna di un tratto della A14Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di lunedì 20 aprile alle 5 di martedì 21 aprile,... Leggi anche: Ponte di Brivio: annullata la prevista chiusura notturna