Roma danneggiata la statua dell’Elefantino | staccata una zanna dell’opera del Bernini in piazza Minerva

A Roma, una zanna della statua dell’Elefantino di Bernini in piazza Minerva si è staccata, probabilmente a causa di un atto di vandalismo. La statua, che rappresenta un elefante che sostiene un obelisco, si trova vicino al Pantheon, ed ora presenta un danno evidente. Un passante ha notato la zanna spezzata e ha subito segnalato l’incidente alle autorità.

La statua dell’Elefantino che sorregge l’obelisco di Piazza Minerva, a Roma, è danneggiata. Una zanna dell’opera del Bernini, nella centralissima piazza a due passi dal Pantheon, è spezzata. La parte che si è staccata è stata trovata a terra, proprio sotto la scultura. L’allarme è scattato lunedì sera con una segnalazione alla sovrintendenza comunale. Si tratta della stessa zanna che era stata danneggiata nel novembre del 2016 da un atto vandalico. Pochi giorni dopo era stata restaurata. Gli agenti della polizia locale I Gruppo Centro Storico hanno avviato le indagini, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, danneggiata la statua dell’Elefantino: staccata una zanna dell’opera del Bernini in piazza Minerva Danneggiata zanna dell’elefantino del Bernini in piazza della Minerva a Roma, al vaglio telecamereUna zanna dell’elefantino in marmo situato alla base dell’obelisco di piazza della Minerva a Roma si è rotta, probabilmente a causa di un atto vandalico. Staccata una zanna all'elefante: nuovo sfregio alla statua di Bernini a RomaUn gruppo di vandali ha danneggiato la statua di Bernini in piazza della Minerva, rimuovendo una zanna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Roma, sfregiata la statua dell'elefantino in piazza della Minerva: spezzata una zanna. È caccia ai vandaliDanneggiata la celebre scultura dell’elefantino marmoreo di Gian Lorenzo Bernini, situata a piazza della Minerva a due passi dal Pantheon ... msn.com Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata(Adnkronos) - Danneggiata la statua dell'Elefantino con l'obelisco che sorge al centro di Piazza Minerva, a Roma. La zanna della scultura, progettata da Gian Lorenzo Bernini, è stata trovata spezzata ... cn24tv.it Danneggiata la scultura ornamentale alla base dell’obelisco in piazza della Minerva a Roma: spezzata ancora una volta la zanna destra dell’elefantino in marmo. I restauratori dovranno ora analizzare la porzione ancora integra e quella si è distaccata per cap facebook #Treni in ritardo in mezza Italia, danneggiati cavi tra Roma e Napoli. Salvini: 'Odiosi atti criminali contro i lavoratori e l'Italia' x.com