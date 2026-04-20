Israele condanna il soldato dell’Idf che colpisce a mazzate una statua di Gesù Netanyahu | contrario ai nostri valori video

Un’immagine che mostra un soldato israeliano che colpisce con violenza una statua di Gesù crocifisso è stata confermata come autentica e non generata da intelligenza artificiale. La scena si pensa sia avvenuta in Libano, e la foto ha suscitato reazioni di condanna. Il governo israeliano ha condannato l’episodio, e il premier ha dichiarato che tale comportamento è contrario ai valori del paese.

Purtroppo è autentica. La foto agghiacciante di un soldato israeliano che prende a mazzate una statua di Gesù crocifisso in Liban o non è opera dell’intelligenza artificiale. L’immagine scattata nel sud del paese dei cedri è diventata subito virale sui social destando dure reazioni di condanna. A cominciare da Israele. L’esercito israeliano ha annunciato che prenderà provvedimenti contro i responsabili della profanazione. Il Comando Nord fornirà assistenza alla comunità cristiana per ricollocare la statua al suo posto. Israele condanna il soldato dell’Idf ritratto mentre colpisce una statua di Gesù. L’immagine è stata estrapolata da un video in cui un uomo riprende ciò che resta della statua che si trova nel villaggio cristiano di Debl a sud del fiume Litani.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele condanna il soldato dell’Idf che colpisce a mazzate una statua di Gesù. Netanyahu: contrario ai nostri valori (video) Notizie correlate Libano, soldato Idf distrugge una statua di Gesù, Israele: “Atto grave e vergognoso”Il ministro degli Esteri israeliano si scusa con i cristiani e annuncia provvedimenti disciplinari. Foto di un soldato Idf che profana una statua di Gesù, Israele si scusa. L’esercito: “Prenderemo provvedimenti contro i responsabili”“Il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato dell’Idf nel sud del Libano è un atto grave e vergognoso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Militare dell’Idf profana una statua di Gesù in Libano. La condanna di Netanyahu; Libano, tregua ancora violata. L'esercito israeliano distrugge villaggi nel sud; Libano, casco blu francese ucciso. Onu: 'È stato Hezbollah'. Che nega; Corea del Sud: presidente accusato di banalizzare la Shoah e diffondere fake news contro Israele. Foto di un soldato Idf che profana una statua di Gesù, Israele si scusa. Netanyahu: Condanno. L’esercito: Prenderemo provvedimentiL'esercito israeliano ha confermato l'autenticità della foto virale e promesso azioni contro il militare responsabile della profanazione ... ilfattoquotidiano.it Netanyahu condanna soldato IDF per danni a icona cattolicaIl primo ministro israeliano si è detto scioccatoe condanna per l'atto di un soldato IDF che ha danneggiato una statua religiosa in Libano. Indagini e misure disciplinari sono in corso ... italiaoggi.it Dopo miniso esteri @gidonsaar anche #Netanyahu condanna dissacrazione statua #cristo in #libano ad opera di soldato esercito #israele. Magari si riuscisser a condannare anche violenze coloni contro città cristiane e ortodossi che sputano su religiosi e pell x.com Israele è riuscito a sfuggire alla condanna per aver colpito le strutture sanitarie di Gaza. Non sorprende che lo stia facendo anche in Libano. Come medico che ha lavorato in una zona di conflitto ho visto spazi un tempo considerati sacri diventare bersaglio leg - facebook.com facebook