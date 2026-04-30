Un corso di formazione sul crowdfunding si svolge per insegnare come finanziare progetti sociali senza scopo di lucro. L'iniziativa coinvolge un'organizzazione che si dedica a sostenere le iniziative del territorio e a diffondere le tecniche di raccolta fondi online. Durante le lezioni, si spiegano i metodi per raccogliere risorse attraverso piattaforme digitali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti sociali locali.

Il crowdfunding diventa scuola: Cogeser “insegna“ a finanziare il no profit e investe sui progetti del territorio. Torna la terza edizione di “Diamo energia ai tuoi progetti“, l’iniziativa promossa da Cogeser Energia, l’azienda pubblica controllata dai comuni, che unisce formazione e finanziamento per sostenere il mondo del no profit locale. Il progetto, realizzato insieme a Ideaginger e Ginger Crowdfunding, è stato presentato nella sala consiliare del Comune. L’obiettivo è chiaro: trasformare le idee sociali e culturali in campagne di raccolta fondi efficaci, strutturate e capaci di parlare al pubblico digitale. Il cuore dell’iniziativa...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A lezione di crowdfunding: "Aiutiamo i progetti sociali a diventare più ’grandi’"

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