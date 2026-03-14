Più progetti per le nostre grandi bellezze

Alle nove del mattino, tre persone attendono in fila nella piazzetta isolata vicino al battistero degli Ariani a Ravenna. Quando la porta si apre, si svela un interno ricco di mosaici dorati raffiguranti apostoli, acque e figure umane, illuminati dalla luce che si rifrange sui dettagli preziosi. L’ingresso offre uno scorcio di arte antica e di storia custodita in questo luogo.

Ore 9, tre persone in fila nella piazzetta appartata. La porta del battistero degli Ariani, qui a Ravenna, si apre e spalanca una meraviglia dorata di mosaici, un vortice di apostoli, e acque, e corpi, e luce. Catherine e il marito vengono dagli Stati Uniti, dormono in Romagna da due giorni e sanno che questo è uno degli otto monumenti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1996. Ma non si aspettavano tanta magnificenza. Foto, audioguida. Chiacchieriamo, sanno pure che qui arrivano le navi da crociera e dicono che sì, consiglieranno l’Emilia-Romagna. E Ravenna, «treasure», tesoro. Una grande bellezza, quella delle nostre terre, che spesso dimentichiamo, abbacinati dalla quotidianità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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