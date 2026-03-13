Crowdfunding civico di Bergamo Smart City & Community | selezionati i progetti Oltre il Tempo e StreetRadio

Due progetti sono stati scelti nel bando di crowdfunding civico promosso dall’associazione Bergamo Smart City & Community. Si chiamano “Oltre il Tempo” e “StreetRadio” e sono stati selezionati tra le proposte presentate. La selezione è stata annunciata recentemente e rientra nelle iniziative di supporto alla comunità cittadina. I dettagli sui progetti non sono stati ancora comunicati pubblicamente.

Bergamo. Sono “Oltre il Tempo” e “StreetRadio” i due progetti selezionati nell’ambito del bando di crowdfunding Civico promosso dall’associazione Bergamo Smart City & Community. Le due iniziative accedono ora alla seconda fase del percorso: la raccolta fondi attraverso il crowdfunding civico, che nei prossimi mesi coinvolgerà direttamente cittadini e comunità nel sostegno e nella realizzazione delle attività proposte. La selezione è avvenuta al termine dei lavori della Commissione di Valutazione, riunitasi lo scorso 2 marzo, presieduta da Stefano Remuzzi, direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Bergamo e consigliere dell’Associazione Bergamo Smart City & Community, con la partecipazione di Angiola Minotti, dell’Associazione Homo e Maurizio Bergamini, della Fondazione Mia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Bergamo, crowdfunding civico: progetti entro il 21 gennaioÈ stata prorogata al 21 gennaio 2026 la scadenza per presentare i progetti al Crowdfunding civico 2025. Bergamo, Crowdfunding civico 2025: prorogata la scadenza: progetti entro il 21 gennaioPiù tempo per partecipare al bando promosso da Bergamo Smart City: 20mila euro a sostegno di iniziative sociali, culturali e ambientali con una... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bergamo Smart City Argomenti discussi: OratoriLab, concluso il progetto di crowdfunding civico: Così connettiamo parrocchie e famiglie. Crowdfunding civico di Bergamo Smart City & Community: selezionati i progetti Oltre il Tempo e StreetRadioDue iniziative accedono alla seconda fase del finanziamento civico: l’obiettivo è coinvolgere cittadini e comunità nel finanziamento e nella realizzazione di progetti per il territorio ... bergamonews.it OratoriLab, concluso il progetto di crowdfunding civico: Così connettiamo parrocchie e famiglieL'iniziativa, promossa da Bergamo Smart City & Community, doterà le parrocchie della città di una piattaforma digitale grazie ai quasi 20 mila euro raccolti attraverso un modello di economia partecipa ... bergamonews.it