D’Alessio | tour Gigi Palasport vola verso il tutto esaurito a grande richiesta si aggiungono nuove date indoor in autunno

Il tour “Gigi Palasport” di D’Alessio sta ottenendo un grande successo, con i concerti di Napoli che sono andati tutti esauriti. A causa dell’afflusso di pubblico, sono state annunciate nuove date in locali al chiuso previste per l’autunno. La tournée, partita con due serate già sold out, prosegue verso un pubblico numeroso e appassionato. Le informazioni sui concerti sono state comunicate ufficialmente attraverso canali dedicati.

ph. Giuseppe Mazzola NAPOLI – Debutta con un doppio sold out il 17 e 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma "Gigi Palasport", la nuova tournée di Gigi D'Alessio nei palazzetti: un viaggio musicale che porta l'artista dentro l'abbraccio del suo pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco oltre trent'anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album "Nuje" (GGD Edizioni Srl Columbia Records Sony Music). Il calendario ha già ha già collezionato il tutto esaurito e raddoppi in numerose città, confermando anche il 2026 come un anno straordinario per Gigi D'Alessio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - D'Alessio: tour "Gigi Palasport" vola verso il tutto esaurito, a grande richiesta si aggiungono nuove date indoor in autunno