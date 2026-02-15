Gaza sotto attacco | almeno 9 palestinesi uccisi da forze israeliane tregua violata

Le forze israeliane hanno colpito Gaza, causando la morte di almeno nove palestinesi, perché hanno violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre. Durante gli attacchi, sono stati colpiti anche edifici residenziali e strutture civili, lasciando molte famiglie senza casa.

Secondo fonti mediche locali, le forze israeliane hanno ucciso almeno nove palestinesi in nuovi raid a Gaza, violando il "cessate il fuoco" mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti ospedaliere che confermano le vittime. Nella città meridionale di Khan Younis, almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in attacchi avvenuti oltre la cosiddetta "linea gialla", dove sono di stanza le truppe israeliane. Attacchi anche nel nord di Gaza. Gli altri quattro palestinesi sono stati uccisi nella zona di al-Faluja, nel nord di Gaza, quando le forze israeliane hanno colpito una tenda per sfollati, secondo quanto riferito da una fonte dell'ospedale al-Shifa.