A Gaeta la mostra statica Cabrio & Spider

A Gaeta, domenica 10 maggio, piazza XIX Maggio ospiterà una mostra statica dedicata alle auto Cabrio e Spider, organizzata dal Club Cuore Cabrio. L’evento si svolgerà all’aperto, coinvolgendo vari modelli di veicoli che saranno esposti nella centralissima piazza. La manifestazione è rivolta agli appassionati di automobili e si svolgerà durante tutta la giornata.

Domenica 10 maggio, l’iconica cornice di piazza XIX Maggio a Gaeta si trasformerà in un salone a cielo aperto per ospitare la mostra statica di auto Cabrio & Spider organizzata dal Club Cuore Cabrio. Un evento che promette di coniugare il fascino intramontabile delle vetture "en plein air" con la.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Spider-Man & Wolverine 1 – Un team-up che richiama il passato dei due eroiI team-up tra gli eroi non sono una novità, anzi esistono praticamente da sempre nelle storie a fumetti. Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titoloLa produzione ha scelto di togliere la dicitura 'Spider-Man' dalla serie tv con il protagonista interpretato dal premio Oscar per Via da Las Vegas. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Gaeta la mostra statica Cabrio & Spider; Week end Latina e provincia: cosa fare da venerdì 1 a domenica 3 maggio; Maria Pacheco Cibils in mostra a Openartcode Florence; A Palo del Colle nasce Dalla regia ci dicono… Puglia, format curato da Antonella Gaeta: tre registi raccontano il cinema del territorio. Roma, AntiGallery presenta Il volto e la maschera: fotografia e identità in mostra a MontiDal 29 aprile al 29 maggio, Roma ospita nel vivace Rione Monti la mostra fotografica Il volto e la maschera – Uno nessuno centomila, allestita presso AntiGallery. gaeta.it A Gaeta mostra-omaggio a Sergio Leone con foto di scena e di setRoma, 26 set. (askanews) – Nell’anno in cui ricorrono due importanti anniversari legati a Sergio Leone, 90 anni dalla nascita (il 3 gennaio 1929) e 30 anni dalla scomparsa (il 30 aprile 1989), ... affaritaliani.it Sono otto le Unità cacciamine della classe #Gaeta in dotazione della Marina, caratterizzate da elevati standard operativi, e che oltre ad assicurare una dettagliata mappatura del fondale, permettono di individuare e distruggere ordigni subacquei a garanzia de x.com Sono otto le Unità #cacciamine della classe #Gaeta in dotazione alla #MarinaMilitare, caratterizzate da elevati standard operativi, e che oltre ad assicurare una dettagliata mappatura del fondale, permettono di individuare e distruggere ordigni subacquei a gar - facebook.com facebook