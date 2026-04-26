I team-up tra gli eroi non sono una novità, anzi esistono praticamente da sempre nelle storie a fumetti. Se vogliamo fare un salto indietro, possiamo tornare addirittura al 1972, quando debuttò la serie Marvel Team-Up, composta da 150 numeri e che ogni volta vedeva Spider-Man insieme ad altri personaggi nelle avventure più disparate. L’unione tra due personalità, talvolta molto diverse e quasi contrastanti, permetteva di approfondire i protagonisti e di vederli anche alle prese con situazioni inedite. Andando più nello specifico di questo articolo, l’accoppiata Spider-Man Wolverine è stata presente in tante storie nel corso degli anni e nel 2010 Jason Aaron e Adam Kubert gli avevano dedicato la miniserie Astonishing Spider-Man & Wolverine, il racconto di un viaggio nel tempo di due eroi senza memoria.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man & Wolverine 1 – Un team-up che richiama il passato dei due eroi

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