La serie con Nicolas Cage cambia nome e non si chiamerà più Spider-Man. La produzione ha deciso di eliminare il riferimento al supereroe nel titolo, anche se Cage continuerà a interpretare il suo personaggio. La scelta arriva all’improvviso e senza annunci ufficiali, lasciando i fan sorpresi. Al momento non si conoscono i motivi di questa decisione.

La produzione ha scelto di togliere la dicitura 'Spider-Man' dalla serie tv con il protagonista interpretato dal premio Oscar per Via da Las Vegas. La serie tv live action con protagonista Nicolas Cage, nota sinora come Spider-Man Noir ha cambiato ufficialmente il titolo. Secondo quanto riporta Esquire, la serie in lavorazione dal 2023 non avrà alcun riferimento a 'Spider-Man' nel titolo. Il nuovo titolo dello show, con protagonista il premio Oscar Nicolas Cage, è Spider-Noir, ed è l'ultima novità riguardante la serie televisiva che porta sul piccolo schermo il personaggio di Marvel Comics. Perché la serie ha eliminato "Spider-Man" dal titolo ufficiale Spider-Noir è ambientata in un'epoca, gli anni '30, in cui eroi come l'Uomo Ombra e The Spider erano molto popolari e la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titolo

