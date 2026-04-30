A Dolo la tappa del truck tour del lavoro oltre 350 studenti coinvolti

A Dolo si è svolta la tappa del truck tour del lavoro, intitolato “Il lavoro viaggia con noi”, promossa dalla Fondazione consulenti per il lavoro. L’evento ha coinvolto più di 350 studenti, rappresentando la terza edizione di questa iniziativa a livello nazionale. La manifestazione si è svolta con successo, attirando l’attenzione di un ampio pubblico giovanile.

A Dolo ha avuto un ottimo riscontro il tour “Il lavoro viaggia con noi”, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione consulenti per il lavoro e arrivata alla terza edizione. Nei due giorni della tappa, lunedì 27 e martedì 28 aprile, hanno partecipato alle attività del truck circa 350 studenti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Truck tour del cuore. La prevenzione fa tappa a SienaTorna a Siena il ’Truck tour – Banca del Cuore 2026’, promosso dalla Fondazione Per il tuo cuore onlus con il contributo del Comune di Siena. Il Giro d’Italia del made in Italy fa tappa a Napoli: alla Stazione marittima 400 studenti e 350 colloqui di lavoroSi è svolta alla Stazione Marittima di Napoli, la tappa partenopea del “Giro d’Italia del Made in Italy”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione...