truck tour del cuore la prevenzione fa tappa a siena

A Siena, torna il “Truck tour – Banca del Cuore 2026”, promosso dalla Fondazione Per il tuo cuore onlus con il sostegno del Comune. L'iniziativa prevede un percorso su un camion dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle malattie cardiache, coinvolgendo cittadini e visitatori interessati a conoscere meglio i rischi e le misure di tutela. La tappa si svolge nel centro della città.

Torna a Siena il 'Truck tour – Banca del Cuore 2026', promosso dalla Fondazione Per il tuo cuore onlus con il contributo del Comune di Siena. Tre giorni di prevenzione cardiovascolare, in un tour che toccherà 28 città italiane entro maggio. Il 'Jumbo truck' sarà in piazza Giovanni Amendola da oggi a lunedì, attivo dalle 9 alle 19 per screening cardiologici completi e metabolici, esami elettrocardiografici, con la consegna della 'BancomHeart', la card personale che consente l'accesso al proprio storico sanitario cardiologico. "Un progetto di alto valore, – sottolinea l'assessore alla sanità Giuseppe Giordano –, che coinvolge Siena nella campagna nazionale di prevenzione.