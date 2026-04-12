Da circa dieci anni, un attore italiano e una modella sono coinvolti in una relazione che ha avuto alti e bassi, con periodi di separazione e riavvicinamenti. La donna, nota per aver partecipato a un noto programma televisivo, è anche madre di due figli, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018. La coppia ha condiviso momenti di vita familiare e personale, mantenendo il loro legame nel corso degli anni.

Francesco Arca è legato dal 2013 a Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e modella, con cui ha avuto due figli, Maria Sole (2015) e Brando Maria (2018). La coppia, nota per la solidità, ha superato una precedente separazione. Tra le sue ex fidanzate famose spicca l’attrice Laura Chiatti Francesco Arca e Irene Capuano sono stati amici per anni, prendendosi e lasciandosi più volte, come ha raccontato lo stesso attore. “ Conoscevo Irene già da dieci anni quando ci siamo messi insieme l’ultima volta. Prima ci prendevamo, ci mollavamo ”, ha svelato lui qualche tempo fa in un’intervista a Vanity Fair. A cambiare le cose sarebbe stata la partecipazione dell’attore al film Allacciate le cinture con Kasia Smutniak.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca: “Per dieci anni ci siamo presi e lasciati”

Chi è il marito di Ramona Badescu, l’avvocato Narcis Godeanu: “Ci siamo incontrati per caso, poi ci siamo rivisti dopo anni e non ci siamo più lasciati”Ramona Badescu proviene da una famiglia benestante e ha seguito gli studi in Economia e Commercio, spinta dai genitori che desideravano per lei una...

Chi è la moglie di Franco Nero, il grande amore Vanessa Redgrave: “Ci siamo lasciati e ripresi, dopo anni non era finita”Franco Nero ha parlato ultimamente a Verissimo della sua storia d’amore da film con l’attrice Vanessa Redgrave che ha conosciuto nel 1967 sul set del...