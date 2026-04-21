Il trofeo l’Europa la fiducia | perché Atalanta-Lazio è davvero la partita più importante dell’anno finora

L'incontro tra Atalanta e Lazio si presenta come uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione, con i tifosi di entrambe le squadre che manifestano chiaramente il desiderio di conquistare la Coppa Italia. La sfida si svolge in un momento in cui il trofeo europeo resta un obiettivo lontano, mentre la fiducia nelle proprie capacità è alle stelle. La partita, quindi, assume un ruolo centrale nel percorso delle due formazioni.

“Noi vogliamo la Coppa Italia”: i tifosi dell’Atalanta hanno espresso la propria opinione in maniera chiara. D’altronde, dopo le tre finali perse tra il 2019 e il 2024 quella chimera è rimasta lì, cancellata da Dublino solo temporalmente, fino a quando non si ripresenta l’occasione di tornarci, in una finale. Come accadrà mercoledì sera alla New Balance Arena, quando arriverà la Lazio. Si ripartirà dal 2-2 dell’andata, non saranno validi i gol in trasferta. Fondamentalmente, quindi, è come se la prima partita non ci sia mai stata. Gara secca, dentro-o-fuori senza fare calcoli. Raffaele Palladino dopo la partita di sabato sera contro la Roma che ha sancito l’addio alla corsa Champions e complicato i piani per l’Europa (League) ha definito Atalanta-Lazio “la partita più importante dell’anno”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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