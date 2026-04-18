Palladino | Continueremo a non mollare Con la Lazio la partita più importante dell’anno

All’Olimpico di Roma, l’Atalanta affronta la Lazio in una partita considerata cruciale per la stagione. La squadra bergamasca si gioca molte speranze di qualificazione in Champions League, dopo aver partecipato a cinque edizioni in sette anni. Le dichiarazioni del tecnico evidenziano la determinazione del team, che non intende mollare nonostante le difficoltà. La sfida rappresenta un momento decisivo nel cammino stagionale dei bergamaschi.

All’Olimpico di Roma l’ Atalanta dice probabilmente addio alla Champions League, dopo cinque partecipazioni in sette anni. L’1-1 rallenta ulteriormente la Dea, che domenica può scivolare a -9 dalla Juventus in caso di vittoria, mettendo i bianconeri in fuga solitaria verso il quarto posto che ha già in mano proprio dalla vittoria a Bergamo. Raffaele Palladino nei 90 minuti ha forse fatto più di un pensiero alla partita con la Lazio, ritorno di Coppa Italia da giocare in casa dopo il 2-2 dell’andata, messaggio lanciato anche con i cambi, di cui ha parlato nel post gara, come del resto anche i suoi giocatori che si sono presentati ai microfoni di Dazn, Sky e in conferenza stampa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Conferenza stampa | Palladino dopo Roma-Atalanta 18/04/2026

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